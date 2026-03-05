Сафаров: Один из главных вызовов для СМИ сегодня – информационная усталость аудитории

В сегодняшних реалиях главными вызовами для СМИ стали информационная усталость и рассеянность внимания аудитории. Об этом на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Если раньше главным вызовом было недоверие, то сегодня информационная усталость и рассеянное внимание. Информации слишком много, значительная часть проходит мимо человека. Это требует от СМИ перехода от широковещательных сообщений к точечной работе с локальными акцентами. Люди доверяют тем, кого считают своими: авторам региональных пабликов, местным экспертам. Традиционным медиа нужно выстроить взаимодействие с такими авторами», – сказал Сафаров.

Из средств донесения информации СМИ превращаются в жизненных навигаторов. Нужно делать акцент на тех платформах, которые объединяют в себе информацию, сервисы и коммуникацию в едином пространстве, уверен он.

«Мы надеемся, что национальный мессенджер МАХ сможет зарекомендовать себя как ключевую инфраструктурную площадку. Республиканским медиа важно занять свою нишу там уже сейчас», – поручил Сафаров.