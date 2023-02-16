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Сафаров об общественном транспорте в Бугульме: Город не бросим, но нужна оптимизация
В Бугульме разорился единственный перевозчик, вследствие чего город столкнулся с нехваткой общественного транспорта. Власти республики возьмут этот вопрос на контроль, однако необходимо провести оптимизацию маршрутов. Об этом на заседании Совета муниципалитета сообщил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
«Я знаю о недовольстве горожан, оно объективно. Это касается как недостаточного количества маршрутов, так и самого подвижного состава. Муниципалитет работает вместе с Минтрансом РТ, уже разработаны три варианта оптимизации для Бугульмы. Ищите варианты. Город мы не бросим, но без оптимизации никак», – заявил Сафаров.
Глава Бугульминского района Линар Закиров обратился к нему с просьбой о содействии республиканских властей в решении этого вопроса, поскольку на муниципальном уровне решить проблему сложно.
«В 2021 году в Бугульме разорился единственный перевозчик. Город и район с населением более 100 тыс. человек остался без автобусов. Сегодня четыре объединенных городских направления обслуживает перевозчик пригородных маршрутов. Но это лишь временная мера», – рассказал руководитель.
По его словам, городу необходима поддержка из республиканского бюджета – в части предоставления субсидии на приобретение 20 автобусов и выделения денежных средств для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию для обеспечения пассажирских перевозкок по регулярным городским маршрутам.
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