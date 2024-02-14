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Сафаров об итогах 2023 года в Тюлячах: Район вносит достойный вклад в развитие Татарстана
Тюлячинский район вносит достойный вклад в развитие Татарстана. Об этом сообщил глава администрации Раиса республики Асгат Сафаров на заседании района по итогам 2023 года и планам на 2024-й.
«Не часто бываю в районе, но помню, с чего все начиналось. В 1991 году мы с Минтимером Шариповичем в резиновых сапогах здесь месили грязь, асфальта не было. Потом пришли в райотдел и я чуть от стыда не провалился в прямом и переносном смысле, потому что полы были сгнившие. И то, что сегодня здесь созданы условия для жизни людей всех возрастов вызывает неподдельное уважение к вам, потому что создано это все вашими руками», – поделился Сафаров.
Он отметил, что несмотря на сложную политическую обстановку и санкционное давление Татарстану удалось сохранить темпы экономического роста. Так, в 2023 году вырос ВРП, примышленное производство, строительство, сельское хозяйство.
Отдельно Сафаров подчеркнул, что основные тренды социально-экономического развития в России на сегодняшний день формируются с учетом СВО. При этом эти проблемы хоть и создают сложности, однако позволили всем сплотится вокруг Президента России Владимира Путина. Глава администрации Раиса РТ также поблагодарил Тюлячинский район за вклад в поддержку бойцов СВО.
Он также положительно оценил работу практически всех отраслей экономики в районе: сельское хозяйство, строительство и промышленность. Положительную оценку получил и низкий уровень преступности, по которому Тюлячинский район находится на первом месте среди районов Татарстана.
«Душа радуется, когда смотрю достижения этого района. Люди здесь работящие, руководитель достойный и есть уверенность, что все планы, которые намечены, будут выполнены», – резюмировал глава администрации Раиса Татарстана.
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