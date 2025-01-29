Сафаров: Нужно усилить коммуникацию с зарубежной аудиторией

Татарстан в новейшей истории России не раз становился центром внимания мировой общественности и площадкой для крупных мировых событий. В частности, в минувшем году в Казани прошел саммит БРИКС.

Информационный интерес к республике не утих, поэтому важно усилить коммуникацию с зарубежной аудиторией. Об этом на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Здесь нужно демонстрировать реалии жизни российского населения, укреплять международные связи. Важно пользоваться такими возможностями, четко и ясно транслировать наш образ жизни, ценности и достижения», — сказал Сафаров.

Он также отметил, что сегодня как никогда люди испытывают острую потребность в «локальном», ищут корни, истоки, самобытность в моде, искусстве и быту.

«И это не случайность — это закономерность. Сейчас время действовать, и нам необходимо заявить о наших музыкантах, дизайнерах, ученых, исследователях. Продвигая их творчество, мы не просто демонстрируем культурное богатство, мы открываем миру жемчужины Татарстана, мы заявляем о силе и таланте нашего народа», — заключил руководитель Администрации Раиса РТ.