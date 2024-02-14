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Сафаров: На президентских выборах мы должны продемонстрировать единство и сплоченность
В Тюлячинском районе Татарстана предстоит организовать необходимые условия для планового и бесперебойного проведения выборов Президента России, которые пройдут 15-17 марта этого года. Об этом сообщил глава района Назип Хазипов на заседании муниципалитета, посвященного итогам 2023 года и планам на 2024-й.
«Призываю каждого жителя района отдать свой голос в избирательном участке самому достойному, по его мнению, кандидату», – сказал Хазипов.
В заседании района принял участие руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, который также призвал всех жителей принять участие в выборах.
«Мы должны продемонстрировать единство и сплоченность во имя дальнейшего укрепления нашего государства, его суверенитета, безопасности и благополучия граждан», – заметил он.
Он сказал, что при проведении выборов очень важна явка избирателей. «Я прошу, чтобы в этот год, объявленный Годом семьи, и дети, и взрослые пришли на голосование. По большому счету, эти выборы – это не выборы, а национальный референдум доверия своему руководителю», – заявил Сафаров.
Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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