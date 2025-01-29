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Общество 29 января 2025 13:18

Сафаров назвал безответственной публикацию видео прилетов БПЛА

Сафаров назвал безответственной публикацию видео прилетов БПЛА
Асгат Сафаров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» назвал безответственным тиражирование видео прилетов БПЛА и публикацию фотографий технической подсветки на заводах, выдаваемой за пожар.

«Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг – будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», – подчеркнул Сафаров.

Он также отметил, что такие публикации помогают противнику, ставят под угрозу жизни людей и наносят опасность инфраструктуре республики.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Асгат Сафаров #бпла #ра татмедиа #атака БПЛА
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