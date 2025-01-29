Сафаров назвал безответственной публикацию видео прилетов БПЛА

Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Аппарата Раиса Татарстана Асгат Сафаров на коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» назвал безответственным тиражирование видео прилетов БПЛА и публикацию фотографий технической подсветки на заводах, выдаваемой за пожар.

«Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг – будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», – подчеркнул Сафаров.

Он также отметил, что такие публикации помогают противнику, ставят под угрозу жизни людей и наносят опасность инфраструктуре республики.