Сафаров: Научно-образовательный комплекс Татарстана выходит на новый этап развития

Асгат Сафаров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завершающийся Год научно-технологического развития в Татарстане заложил основы для будущей большой работы. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук республики сообщил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Завершение Года научно-технологического развития не означает, что его цели и мероприятия уходят в прошлое. Они заложили начало нового этапа развития научно-образовательного комплекса Татарстана. Впереди много большой ответственной работы. Мы только в начале пути», – отметил он.

В этом году в Татарстане прошло порядка 130 мероприятий, затрагивающих разные направления наук. При этом в республике продолжают работу объекты передовой образовательной инфраструктуры, в том числе и мирового уровня, добавил он.

Рифкат Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Важным событием этого года стало утверждение новой редакции Стратегии научно-технологического развития России, заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Согласно новой стратегии, в каждой отрасли должны появиться новый институт научно-технологического развития и программы научно-технологического развития муниципалитетов. Кроме того, Президент страны определил семь приоритетных направлений этой сферы. Кроме того, нам предстоит определиться с местом наших научных школ для разработки новых решений для технологического лидерства нашей страны», – пояснил Минниханов.

Помимо этого, впервые на федеральном уровне как национальный приоритет выделено и гуманитарное направление. То есть укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования общества. В этом направлении Академии наук РТ предстоит разработать новые решения, подчеркнул он.