Сафаров: Настоящая журналистика – это не гонка за сенсациями, а ответственность

Медиаотрасль играет ключевую роль в формировании реальности. Опубликованная в СМИ информация становится мощным инструментом воздействия на общество. Об этом на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

«И здесь вывод однозначный. Настоящая журналистика – это не гонка за сенсациями, а ответственность перед обществом. Мы с вами живем в непростое время, и информационные атаки наносят не меньше урона, чем физические. Дезинформация, фейки, паника – все это становится оружием в руках нашего противника. И как раз задача медиа – стать фильтром, который защитит людей от неоправданных страхов. Поэтому СМИ, крупные Telegram-каналы, все авторы контента обязаны следовать принципу: информировать оперативно, но не нагнетать тревогу и сохранять объективность», – выразил уверенность Сафаров.

Особенно остро эта тема звучит в условиях продолжающихся боевых действий. Руководитель Аппарата Раиса Татарстана подчеркнул, что считает безответственным тиражирование видеоприлетов БПЛА и публикацию фотографий технической подсветки на заводах, выдаваемой за пожар.

«Это помощь противнику, которая ставит под угрозу жизни людей, наносит опасность всей нашей инфраструктуре. Прежде чем что-либо опубликовать, конечно же, важно себе задать вопрос, кому это поможет, как это повлияет на людей, безопасно ли для общества. Здесь как лозунг – будьте голосом правды, делайте это ответственно и с заботой о людях», – заключил Асгат Сафаров.