Сафаров: Минтимер Шаймиев всегда ставил процветание республики выше личных интересов

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев всегда ставил процветание народа и республики превыше личных интересов. Так охарактеризовал Государственного Советника РТ руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров на открытии выставки «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха» в национальной художественной галерее «Хазинэ».

«Я безмерно счастлив, что мне повезло быть с Минтимером Шариповичем все эти 30 лет. Под его мудрым руководством, его отеческой заботой я и многие здесь присутствующие росли как государственники», — сказал Сафаров.

Он подчеркнул, что Минтимер Шаймиев научил видеть перспективы общественного развития, но самое главное — учил любить людей. «Научил нас уважать и приумножать культуру, язык, историю своего народа и бережно относиться к культуре других народов. Словом, научил нас горячо любить Татарстан, нашу большую Отчизну — Россию. И всегда быть на страже интересов своей страны и республики», — добавил руководитель Аппарата Президента РТ.

По словам Сафарова, жизненный принцип Минтимера Шариповича отражает пословица «И мать у нас одна, и родина у нас одна».

«Переданные отцом и матерью любовь к труду, следование традициям, уважение к старшим, чуткость и отзывчивость к чужой боли стали основой формирования многогранной личности первого Президента Татарстана. Мы стараемся перенять эти качества. Для нас это эталон человеческого поведения. Наш первый Президент любит народ, он имеет огромный авторитет в мире и на равных общается с величайшими представителями культуры и политики. Он и сегодня продолжает активно трудиться», — отметил руководитель Аппарата Президента РТ.

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летний юбилей.