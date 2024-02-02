Сафаров: Главная задача СМИ — помешать расшатыванию ситуации в преддверии выборов

Главным объектом атак прозападных сил в начале 2024 года стали предстоящие выборы Президента России. Поэтому сейчас главная задача всех российских СМИ — противостояние попыткам дискредитировать их, расшатать ситуацию в стране. Об этом на коллегии «Татмедиа» заявил руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

«Поэтому требуется мобилизация всех российских журналистов — я не только о татарстанских говорю. И главная задача СМИ — отражение негатива против выборов, противодействие искусственно созданным скандалам и вбросам и попыткам расшатывания ситуации», – подчеркнул он.

Сафаров подчеркнул, что медиапространство давно перестало быть просто совокупностью СМИ. Оно превратилось в арену напряженной информационной борьбы. И именно от журналистов, их профессионализма, умения противостоять вызовам зависит информационная безопасность страны и благополучие ее жителей.

Он напомнил, что помимо выборов в Татарстане в 2024 году запланировано множество международных мероприятий высшего уровня, в том числе саммит и Игры БРИКС, «Игры будущего», KazanForum и другие. Эти события должны быть максимально освещены.

«Мы, конечно же, должны быть благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину за высокое доверие, которое оказано нашей республике: провести важные крупные мероприятия. Я уверен, что эти безусловно значимые для нашей страны мероприятия оставят свой след в развитии истории Татарстана и, конечно же, России», – сказал Сафаров.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент уже допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). Центральная избирательная комиссия РФ должна принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении еще трех претендентов (остальные сняли свои кандидатуры) не позднее 10 февраля.