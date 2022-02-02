Сафаров: Цифровая система анализа медиаполя повысит качество взаимодействия с жителями РТ

Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров на коллегии «Татмедиа» анонсировал создание комплексной системы анализа медиаполя в республике.

«Важным шагом для повышения качества взаимодействия с жителями Татарстана должно стать создание комплексной системы анализа медиаполя с использованием цифровых технологий и инструментов социологии», — отметил Сафаров.

Он также подчеркнул, что в части цифровых решений важно не только ориентироваться на созданные кем-то продукты и сервисы, но и инициировать создание собственных. «Что вы ("Татмедиа" — прим. Т-и) и делаете. Продукты должны рождаться под конкретные задачи и с учетом мнений тех, для кого эти продукты разрабатывались. В этом смысле, Айдар Саигараевич, вы на правильном пути», — отметил руководитель Аппарата Президента РТ, обращаясь к главе Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдару Салимгараеву.