Сафаров: Авторские публикации в СМИ должны способствовать укреплению общества

В число задач СМИ в нынешних условиях должно входить не только информирование населения, но и укрепление общества и развитие патриотизма. О своем понимании актуальных особенностей медиаповестки на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» рассказал руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров.

«Авторские материалы должны способствовать развитию патриотизма и укреплению сплоченности общества. Особое внимание нужно уделить темам, связанным с днями воинской славы, Победой в Великой Отечественной войне, подвигами военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также деятельностью тех, кто помогает нашим бойцам сегодня (это волонтеры, предприниматели, общественные организации и простые граждане)», — заявил Сафаров.

Кроме того, он поблагодарил журналистское сообщество Татарстана за освещение крупных мероприятий, прошедших в республике в 2022 году, среди которых — празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, события по линии «Казань — молодежная столица ОИС» и Конвенции об охране объектов культурного наследия

Сафаров подчеркнул, что и в следующем году в Татарстане пройдет ряд значимых мероприятий. Уже стартовали Единые игры Специальной Олимпиады, в феврале состоятся события, посвященные юбилею Федора Шаляпина, а в мае будет организован «Казань форум», который пройдет в федеральном статусе, а также отпраздную 300-летие со дня основания Казанской духовной семинарии

«Полномасштабное освещение этих мероприятий должно в очередной раз показать всему миру, что нашу страну нельзя изолировать и исключить из процессов международного взаимодействия», — заключил Сафаров.