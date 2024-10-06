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Садыр Жапаров совершит визит в Россию 7-8 октября
7-8 октября в Москве с рабочим визитом будет находиться Президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы государства Муратбека Азымбакиева сообщает ТАСС.
По его словам, Жапаров прибудет в РФ для участия в заседании Совета лидеров стран Содружества независимых государств. Планируется принятие ряда решений, нацеленных на укрепление и расширение отношений между участниками в экономике, торговле и культуре.
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