Садыр Жапаров: Повестка дня БРИКС актуальна для всего человечества

В объединении БРИКС мы видим уникальную платформу, которая продвигает принципы суверенного равноправия, взаимного уважения и доверия, невмешательства во внутренние дела и совместное экономическое развитие. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Повестка дня БРИКС актуальна для всего человечества. Мы разделяем цели и принципы деятельности БРИКС по предоставлению возможностей социального и экономического роста, развития предпринимательства, продвижения цифровых технологий, разработки инновационных и экологически чистых технологий, решения климатических проблем», – заявил он.

Жапаров добавил, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития интегрированными в национальную стратегию развития Киргизской республики до 2040 года.

«После десятилетий глобализации интеграционных процессов, современное мировое сообщество становится свидетелем геополитической и экономической фрагментации. Стал ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос этот риторический», – заявил президент Киргизии.

По его словам, сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии, растут расходы на вооружение, которые следовало направить на созидание и преодоление экономического неравенства.

«Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю и манипулируя финансовой системой, что наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам», – подчеркнул Жапаров.