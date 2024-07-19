Садыков: В приоритете у Минмола РТ - расширить досуговые возможности для семей

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Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков перечислил приоритетные задачи для Минмола Татарстана. К ним относятся: сохранение традиционных семейных ценностей и преемственности поколений, а также организация работы по расширению досуговых и материальных возможностей молодых семей.

«В первую очередь важно отметить – в республике действует широкая сеть учреждений для молодежи, в которых реализуется большой спектр мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей и семейных традиций. По итогам I полугодия 2024 года проведено 712 мероприятий с охватом 78 242 человека, что на 54% больше по сравнению с прошлым годом», - отметил министр, чьи слова приводит пресс-служба Минмолодежи РТ.

На базе учреждений молодежной политики созданы 55 клубов молодых семей для укрепления института молодой семьи посредством вовлечения ее членов в совместную культурно-досуговую деятельность. Общее количество участников клубов в республике более 1800 человек. Работа организована по разным направлениям в зависимости от интересов и потребностей участников клубов.

Также министерством молодежи проводится конкурс грантов муниципальным учреждениям молодежной политики на реализацию социально значимых проектов. В 2024 году запланировано провести 12 проектов для семей на сумму 9,7 млн рублей. В рамках грантового конкурса физлицам в номинации «Укрепление семейных ценностей» поддержано 6 проектов на сумму 1,09 млн рублей.

Садыков рассказал, что еще одно важное направление в этом вопросе – деятельность центров психолого-педагогической поддержки, телефонов доверия.

Так, например, опытные специалисты – психологи Центра «Доверие» проводят информационно-просветительские занятия с молодыми семьями в ЗАГСе. Также при нашей грантовой поддержке центром реализуется проект «Семейный путеводитель». Принять участие в нем могут супруги в возрасте от 18 до 35 лет. Проект направлен для молодых пар, начинающих выстраивать отношения, семей с детьми или только планирующих ребенка, а также для пар, находящихся в конфликтных ситуациях или на этапе распада.

Все мероприятия приурочены к Году семьи и проходят в рамках национального проекта «Демография».