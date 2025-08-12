Садыков рассказал, когда в Татарстане заработает жилищная программа для молодых ученых

Объявить о создании в Татарстане жилищной программы для молодых ученых планируют в сентябре. Ее финансирование составит 27,5 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Программа будет направлена на выдачу единовременных безвозвратных беспроцентных субсидий в размере 1,1 млн рублей для молодых ученых Татарстана для улучшения жилищных условий», – объяснил он.

Получателей субсидии будут отбирать по критериям, разработанным совместно с Академией наук РТ и Минобрнауки РТ. Сейчас все необходимые документы находятся на утверждении в Кабмине республики.

Создание возможностей, чтобы молодые люди могли улучшить свои жилищные условия, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».