news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 августа 2025 12:06

Садыков рассказал, когда в Татарстане заработает жилищная программа для молодых ученых

Читайте нас в
Телеграм

Объявить о создании в Татарстане жилищной программы для молодых ученых планируют в сентябре. Ее финансирование составит 27,5 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Программа будет направлена на выдачу единовременных безвозвратных беспроцентных субсидий в размере 1,1 млн рублей для молодых ученых Татарстана для улучшения жилищных условий», – объяснил он.

Получателей субсидии будут отбирать по критериям, разработанным совместно с Академией наук РТ и Минобрнауки РТ. Сейчас все необходимые документы находятся на утверждении в Кабмине республики.

Создание возможностей, чтобы молодые люди могли улучшить свои жилищные условия, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

#Ринат Садыков #минмолодежи рт #молодые ученые
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025