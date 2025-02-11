Шамиль Садыков призвал взрастить новое поколение писателей в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани подвели итоги проекта «Яңа исем» – «Новое имя», призванного выявить и поддержать новых молодых писателей и поэтов. Чествование победителей и награждение прошли на площадке MON в Национальной библиотеке РТ в формате литературно-музыкального вечера «Яңа исем. Хәтер» («Новое имя. Память»). На вечере были представлены результаты творческой работы, которой участники проекта занимались в течение года. Произведения прочитали артисты Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева и сами молодые авторы.

«Мир литературы – это атмосфера мечты. Мы все сегодня окунулись в эту атмосферу. Если мы заботимся о своем будущем, именно такие, как сегодня, мероприятия нам очень нужны. Когда есть такие хорошие проекты, есть надежда на светлое будущее нашего языка», – подчеркнул заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В литературно-музыкальном вечере к словам «мечта» и «мечтательный» авторы обращались много раз. «Сейчас татарской литературе нужны именно мечтатели. В нашем прагматическом мире, мире индивидуалистов, нам не хватает таких мечтателей, как вы. Поэтому вы нам очень нужны. Мы же в свою очередь поможем вам осуществить эти мечты», – обратился к молодым авторам заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Кроме того, он напомнил, что все великие татарские писатели начинали свой путь в печати. «В этом году наша татарская пресса отмечает круглую дату. Сто двадцать лет назад в Санкт-Петербурге начала выходить первая татарская газета «Нур». Наша пресса издавна была не только средством распространения информации, но и инструментом сохранения национального самосознания. И сегодня этот путь продолжается», – заметил он.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков рассказал о теории «гулливеров и лилипутов» в литературе. «У нас с Ркаилом (председателем Союза писателей РТ Ркаилом Зайдуллой – прим. Т-и) есть любимая теория. Это теория гулливеров и лилипутов в литературе. Поскольку литературные лилипуты боятся нового, они боятся и нового поколения творцов. Потому что с новым поколением в литературу могут прийти гулливеры. Рядом с гулливерами лиллипуты – ничто. Даже если вы сегодня лилипуты, вам следует помочь новому поколению гулливеров», – заявил Шамиль Садыков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла поблагодарил наставников, которые поделились своим опытом в рамках проекта «Новое имя». В то же время он обратил внимание на узость тем, к которым обращаются молодые авторы, и призвал их больше читать. «Литература – это арена борьбы. Не стоит ожидать, что тебе всегда будет гореть зеленый свет и впереди будет лежать дорога, устланная белым ковром. Борьба – это знать жизнь! В то же время и дар пропускать через сердце всю боль и тревоги своего времени, умение запечатлеть это на бумаге. Также хочу сказать об узости тем в работах молодых авторов. Любовь, родной край… Безусловно, молодой автор, не имея жизненного опыта, не может поднимать другие темы. Но представьте себе – Хади Такташ всего лишь в 17-летнем возрасте в свои стихи вкладывает философию, в которую вместились все думы мира. Поэтому надо читать. Не только классическую литературу, но и философию, особенно поэтов-философов», – напутствовал участников проекта Ркаил Зайдулла.

Куратор проекта «Новое имя» – писательница Гелюса Закирова поделилась своим мнением об альманахах «Казансу» и «Чулман», которые в рамках творческой школы были выпущены Татарским книжным издательством. «Изданным в этом году двум альманахам, конечно, есть куда расти. Потому что у нас пишущей молодежи очень много. Есть и такой момент – жизнь движется предельно активно, молодые не успевают принять участие во всех проектах. Но эти 60 молодых авторов при поддержке наставников смогли создать произведения на два альманаха», – отметила писательница.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершение мероприятия были вручены благодарственные письма и подарки всем участникам проекта «Новое имя» и литературного конкурса «Оясында ни күрсә», организованного журналом «Казан Утлары».

«Новое имя» – литературная школа, которая работала в 2024 году при журнале «Казан Утлары». Проект реализуется акционерным обществом «Татмедиа», Союзом писателей РТ, Татарским книжным издательством при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Ильяс Хазиев