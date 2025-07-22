Садыков выпускникам «Кадрового резерва»: Голос молодежи остается самым главным

Принимать активное участие в формировании гражданской позиции и проявлять активность на выборах призвал сегодня выпускников республиканского проекта «Кадровый резерв – 2025» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Давайте вместе будем поднимать гражданскую, электоральную активность среди молодежи. <…> Сейчас мы формируем будущее Татарстана на ближайшие пять-десять лет. Голос молодежи во все времена был, есть и остается самым главным», – заметил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Министр напомнил финалистам, что сегодня в стране реализуется 20 национальных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным, в их числе – «Молодежь и дети». Он направлен на создание разных возможностей для самореализации молодежи.

«Призываю, чтобы вы у себя в городах, районных центрах, вузах, техникумах и организациях, в которых работаете, формировали гражданскую активность», – отметил еще раз Садыков.

«Кадровый резерв» – долгосрочная развивающая программа, которая создает условия для самореализации молодежи Татарстана, стимулирует трудовую и образовательную мобильность, способствует взаимодействию молодых граждан с представителями органов государственной власти. В этом году проект направлен на формирование и развитие кадров для формирования и продвижения государственной молодежной политики в муниципальных образованиях региона.

«Уверен, что все проекты, реализованные вами, будут направлены на созидание и создание достойных условий для формирования будущего Татарстана и России», – подчеркнул Садыков.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.