Садыков поздравил всех коллег с днем рождения АО «Татмедиа»

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Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил всех коллег с днем рождения медиахолдинга.

«АО „Татмедиа“ исполнилось семнадцать! Мы на пороге совершеннолетия. Отрадно, что опыт Татарстана по созданию и работе в формате медиахолдинга изучают многие регионы России, а также многие страны ближнего зарубежья», — заметил Садыков.

Он отметил, что за 17 лет компания доказала свою эффективность.

«Огромная медиакоманда республики ежедневно делает новости и доводит их за короткое время до целевой аудитории. Мы умеем работать в разных жанрах, в разных форматах, на разных площадках. Самое главное — умеем производить актуальный контент, близкий нашей аудитории. Мы готовы переучиваться, получать новые компетенции и оставаться верными основной миссии», — добавил гендиректор АО «Татмедиа».

Кроме того, он пожелал всему коллективу «Татмедиа» здоровья, благополучия в семье, успехов на работе.

«Вступаем в 18-й год нашей компании дружной командой с огромными целями и задачами!» — подчеркнул Садыков.