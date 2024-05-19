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Шамиль Садыков поздравил сотрудников «Татмедиа» с Днем печати РТ
Генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил всех сотрудников медиакомпании с профессиональным праздником – Днем печати РТ.
«Мы живем и работаем в очень интересное время, когда форматы и тенденции меняются, постоянно необходимо переучиваться. Но при этом оперативно доводить до аудитории проверенную информацию», - отметил руководитель в своем поздравлении.
Он также подчеркнул, что в журналистике работают искренне любящие эту профессию люди, желающие менять мир к лучшему. Этих людей отличает профессионализм и преданность этике журналиста.
«Как говорил Флорид Агзамов: “Принцип гуманизма – это главное в нашей профессии!”, а одна из его книг называлась “Үзәктә – кеше”, что в переводе означает “В центре внимания – человек”», – сказал Садыков.
Генеральный директор напомнил, что в состав «Татмедиа» входят больше 100 изданий, и у каждого из них есть свой читатель.
«И очень важно работать на разных платформах и максимально наращивать аудиторию. Каждый сотрудник изданий “Татмедиа” умеет работать в мультимедийном формате», – отметил он.
В завершении Садыков пожелал каждому сотруднику «Татмедиа» новых тем, героев и форматов коммуникации с аудиторией.
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