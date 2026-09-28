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Общество 28 сентября 2026 09:55

Садыков: Послание Раиса Татарстана определит приоритеты экономики и соцсферы

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Послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова будет посвящено ключевым направлениям развития экономики и социальной сферы региона. Об этом журналистам заявил заместитель Премьер-министра республики Ринат Садыков.

По его словам, послание традиционно носит стратегический характер и определяет основные параметры и векторы развития республики.

«Я уверен в том, что сегодня основные тезисы будут посвящены как раз этим двум важнейшим направлениям», – отметил Садыков.

Он также подчеркнул, что с учетом текущей ситуации в послании могут быть обозначены новые задачи для республики.

#Рустам Минниханов #Ринат Садыков
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