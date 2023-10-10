Садыков объяснил увеличение бюджета на организацию детского летнего отдыха в Татарстане

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В этом году на организацию летней детской оздоровительной кампании в Татарстане было потрачено свыше 2,3 млрд рублей, что на 19% больше бюджета прошлого года. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В сравнении с прошлым годом финансирование выросло на 330 млн рублей. Это связано с тем, что выросли расходы на организацию питания, медицинское обслуживание, канцтовары, культурную программу и коммунальные услуги», – отметил спикер.

Он пояснил, что продолжительность смен в зависимости от типа лагеря составляла от 7 дней до 21 дня. Бюджетная стоимость путевок варьировалась от 6,35 до 22,1 тыс. рублей за смену в лагере с профильными программами и тематической направленностью. Родительский взнос в зависимости от вида и продолжительности отдыха составил от 3 300 до 14 000 рублей.

При этом цена на путевку в лагерь с профильными программами и тематической направленностью продолжительностью 18 дней составляла чуть больше 18 тыс. рублей, в загородный лагерь продолжительностью 21 день для детей работников бюджетных организаций – 18 397 рублей, в лагерь палаточного типа продолжительностью 7 дней – около 7 тыс. рублей, по коммерческой путевке в лагерь продолжительностью 18 дней в среднем стоимость составляла порядка 24 тыс. рублей.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков также отдельно остановился на смысловом содержании лагерных программ. Он подчеркнул, что именно во время смены у детей закладываются важные ценностные отношения, развиваются коммуникативные навыки, происходит процесс развития и воспитания личности.

«Мы все с вами понимаем большой социальный эффект детского лагеря, как универсальную технологию по профилактике асоциального поведения детей во время летней кампании. Важным в данной работе считаем понимание воспитательного потенциала временного детского коллектива, желание включить ребенка в полезную совместную деятельность детей и взрослых. В этом направлении мелочей быть не может! Здесь важно всё – от компетенции вожатого до музыкального и визуального материала, который используется в детском лагере», – отметил спикер.

Он добавил, что в этом году во всех детских оздоровительных лагерях продолжают проводить дни единых действий, церемонии поднятия государственных флагов, а также исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Кроме того, во всех детских оздоровительных лагерях реализуется комплекс мероприятий объявленного в Российской Федерации Года педагога и наставника, а в Республике Татарстан – Года национальных культур и традиций, заключил Садыков.