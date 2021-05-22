Садыков: «Камский бриз» — это не только учеба, но и телевизионная тусовка

Главной целью создания фестиваля «Камский бриз» было не только обучение, но и создание телевизионной тусовки, места, где можно отдохнуть и встретиться с единомышленниками. Об этом на I Республиканском телефестивале заявил руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

По его словам, мероприятие должно было состояться еще год назад в камском «Артеке», однако пандемия изменила планы.

«Но, надеюсь, это будет не последний фестиваль. Айдар Саитгараевич [Салимгараев] поставил задачу проводить его ежегодно. Не просто так мы его назвали „Камский бриз“. Если даже в следующем году Нижнекамск вдруг не захочет его принять, у нас много городов на Каме находится — начиная от Болагара и заканчивая Менделеевском и Елабугой. Но, надеемся, что в следующем году обязательно проведем», — добавил Садыков.