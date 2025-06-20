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Общество 20 июня 2025 14:11

Садыков: Институт филологии - главный источник кадров для «Татмедиа»

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Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ является основным источником кадров для «Татмедиа». Таким мнением поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«На сегодняшний день главный источник кадров для «Татмедиа» – это Институт филологии, направление филологии и журналистики», — отметил Садыков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании института.

Он добавил, что почти вся редакция журнала «Ялкын», половина редакции «Идель» и частично редакция «Интертата» – это выпускники ИФиМК. В подготовке будущих журналистов участвуют ведущие сотрудники «Татмедиа», главные редакторы дочерних редакций.

Напомним, что прием документов в ИФиМК продолжится до 25 июля. Для поступающих по результатам внутренних испытаний – до 15 июля.

#Шамиль Садыков #институт филологии и межкультурной коммуникации кфу
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