Садыков: Институт филологии - главный источник кадров для «Татмедиа»

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ является основным источником кадров для «Татмедиа». Таким мнением поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«На сегодняшний день главный источник кадров для «Татмедиа» – это Институт филологии, направление филологии и журналистики», — отметил Садыков на пресс-конференции, посвященной приемной кампании института.

Он добавил, что почти вся редакция журнала «Ялкын», половина редакции «Идель» и частично редакция «Интертата» – это выпускники ИФиМК. В подготовке будущих журналистов участвуют ведущие сотрудники «Татмедиа», главные редакторы дочерних редакций.

Напомним, что прием документов в ИФиМК продолжится до 25 июля. Для поступающих по результатам внутренних испытаний – до 15 июля.