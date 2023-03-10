Садыков — блогерам: «Современные дети не читают газеты. Будущее медиа в ваших руках»

фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В медиалаборатории «Каеф» в «Татмедиа» состоялась встреча с популярными чувашскими блогерами и исполнителями. Гостей из Чебоксар и Москвы приветствовали их татарстанские коллеги и представители СМИ.

Перед общением блогеры осмотрели ньюсрум «Татар-информа» и студии «Татмедиа», в которых создаются проекты на татарском и русском языках для Youtube, а также контент для вертикальных видео. Гости из столицы Чувашии узнали, что в Год национальных культур главной целью проектов «Татмедиа» станет общение с представителями разных народов России. Встреча с представителями соседнего региона стала сегодня первой.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что Чувашская Республика очень близка к Татарстану и генетически, и географически.

«Когда-то мы были единым народом, потом разделились, однако у нас единый генетический код. Для нас очень важен ваш приезд. Мы должны больше общаться. Как говорят, в Татарстане проживает чуть ли не 1 миллион чувашей. В народе шутят: любого татарина поскреби, найдешь там чуваша», — отметил он.

Садыков обратил внимание на необходимость развития блогинга, в том числе межрегионального.

«Мы с вашими газетами, радио, телевидением активно сотрудничаем, хотелось бы охватить еще и блогерство, потому что будущее медиа и журналистики в ваших руках. Уже как мантру повторяем: современные дети не читают газеты, не смотрят телевизор, не слушают радио, не интересуются новостями, не читают сайты. Они сидят в соцсетях, любят блогеров. Поэтому что-то интересное мы у вас увидим и вам готовы показать свои фишки», — сказал он.

Блогеры представились, рассказали о себе и объяснили, почему выбрали именно этот путь. Так, Ксюша Кошелева, известная под ником Чувишенка, с детства любила рисовать. Чтобы «продвигать» свою малую родину, она обратилась к чувашской мифологии.

«Я делала иллюстрации, начала писать сказки, людям это понравилось. Я бы никогда не подумала, что это будет набирать обороты и я начну вести Youtube-канал на чувашском языке», — поделилась гостья студии.

Блогер и исполнительница Фарида Файзуллина, известная как Faridusham, по просьбе организаторов исполнила для участников встречи песни на татарском и чувашском языках. «Я пою на трех языках — на русском, татарском и чувашском, выезжаю во все регионы, куда приглашают. Между нашими народами много общего. Приходят разные зрители, почти полные залы, им нравится», — рассказала о своей деятельности исполнительница.

Константин Доброхотов (chavashtv) создает интересные ролики на чувашском языке. Последние 10 лет он занимался профессиональной видеосъемкой, а в 2020 году задумался о ведении блога на чувашском языке, так как подобного контента тогда не было. Три года назад, 1 января, Константин выложил первый влог на родном языке, и аудитория была в восторге.

«Контент посвящен чувашской культуре, традициям — всему, что связано с нашим народом. Конечно, я всегда говорю, что нужно брать пример с татар — они идут впереди, и это не секрет. Татарские блогеры очень активны, делают качественный контент. Сегодня мероприятие очень нужное — для того, чтобы мы обменялись опытом, познакомились, двигались вместе, помогая друг другу», — подытожил гость столицы республики.