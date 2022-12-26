Шадриков: За пять лет Татарстан вложил в экологию 58 млрд рублей

За пять лет в мероприятия, направленные на улучшение экологических условий проживания в Татарстане, вложено 58 млрд рублей. Более половины этих средств принадлежит промышленным предприятиям. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн в социальных сетях.

«Наша промышленность — экологоориентированная, предприятия стабильно вкладывают в экологические мероприятия. За пять лет в регионе было проведено 850 природоохранных мероприятий на 51,8 млрд рублей. Финансирование из бюджетов всех уровней составило около 20 млрд рублей», — проинформировал глава Минэкологии.

Большинство природоохранных мероприятий в Татарстане проводится в рамках национального проекта «Экология» (как и другие нацпроекты, был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). В результате проведенных мероприятий удалось улучшить экологические условия для 2,3 млн человек. К примеру, в регионе значительно сократились выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух благодаря модернизации производств и применению экологичного сырья.