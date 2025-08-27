Шадриков: За 30 лет Татарстан сократил загрязняющие выбросы в воздух на 25,6%

Мероприятиями нового национального проекта «Экологическое благополучие» охвачены все регионы России. На них из федерального бюджета будет выделено более 800 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов на пленарном заседании XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских, которое проходит в Казани. Цыганов выступил по видеосвязи.

«Вопросы экологической безопасности сегодня остаются одними из самых актуальных для людей. Людям жизненно необходима комфортная и безопасная среда. За последние несколько лет, по опросам ВЦОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), удовлетворенность экологической ситуацией улучшилась, в том числе благодаря национальному проекту «Экология», который завершился в 2024 году. Сегодня из актуальных экопроблем чаще всего люди называют загрязнение воздуха и водоемов, отсутствие мусоропереработки и несанкционированные свалки», – рассказал Цыганов.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в Майском Указе определил национальные цели развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одна из них – экологическое благополучие.

«Для достижения национальных целей определены четкие направления и задачи. Это формирование экономики замкнутого цикла, двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в воздух, ликвидация не менее 50 опасных для здоровья и окружающей среды промплощадок и полигонов отходов, двукратное снижение загрязненных стоков в водоемы», – отметил Константин Цыганов.

С этого года стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», в ближайшие шесть лет он станет ключевым инструментом для достижения одноименной национальной цели. Он состоит из шести масштабных федеральных проектов: «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная уборка», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Вода России» и «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма».

«Для сохранения уникальных экосистем в России реализуется более 20 стратегий и три государственные программы. <…> Обеспечение экологической безопасности приобретает особую актуальность», – добавил Цыганов.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в своем выступлении сообщил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане выстроена уникальная модель открытого диалога, где каждый серьезный проект реализуется с участием всех заинтересованных сторон – государственных органов, научного сообщества, бизнеса и общественности. Благодаря такому системному подходу региону удается достигать конкретных и значимых результатов.

«За последние 30 лет при росте ВРП в 3,1 раза в сопоставимых ценах выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились на 143,8 тысячи тонн, или на 25,6%. Также наблюдается снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 414,6 млн кубометров, или на 67,9%», – рассказал Шадриков.

На протяжении последних лет республика находится в тройке лидеров ESG-рейтингов, а в 2022 году Татарстан занял первое место по экологическому показателю.

Пленарное заседание «Стратегия экологического баланса: текущие достижения и перспективные задачи природоохранной сферы» проходит сегодня на территории «Казань Экспо» в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

2025 год – знаковый для экологической отрасли России. По указу Президента России Владимира Путина на смену национальному проекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одновременно отмечаются три важных юбилея: 180-летие Русского географического общества, 65-летие Волжско-Камского биосферного заповедника и 80 лет со дня рождения выдающегося эколога А.И. Щеповских.

Конференция в двадцатый раз стала центральной научной и профессиональной площадкой для обсуждения экологических вопросов, объединив представителей власти, науки, бизнеса и общества.