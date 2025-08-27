news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 11:19

Шадриков: За 30 лет Татарстан сократил загрязняющие выбросы в воздух на 25,6%

Читайте нас в
Телеграм

Мероприятиями нового национального проекта «Экологическое благополучие» охвачены все регионы России. На них из федерального бюджета будет выделено более 800 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов на пленарном заседании XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских, которое проходит в Казани. Цыганов выступил по видеосвязи.

«Вопросы экологической безопасности сегодня остаются одними из самых актуальных для людей. Людям жизненно необходима комфортная и безопасная среда. За последние несколько лет, по опросам ВЦОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), удовлетворенность экологической ситуацией улучшилась, в том числе благодаря национальному проекту «Экология», который завершился в 2024 году. Сегодня из актуальных экопроблем чаще всего люди называют загрязнение воздуха и водоемов, отсутствие мусоропереработки и несанкционированные свалки», – рассказал Цыганов.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин в Майском Указе определил национальные цели развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одна из них – экологическое благополучие.

«Для достижения национальных целей определены четкие направления и задачи. Это формирование экономики замкнутого цикла, двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в воздух, ликвидация не менее 50 опасных для здоровья и окружающей среды промплощадок и полигонов отходов, двукратное снижение загрязненных стоков в водоемы», – отметил Константин Цыганов.

С этого года стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие», в ближайшие шесть лет он станет ключевым инструментом для достижения одноименной национальной цели. Он состоит из шести масштабных федеральных проектов: «Экономика замкнутого цикла», «Генеральная уборка», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Вода России» и «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма».

«Для сохранения уникальных экосистем в России реализуется более 20 стратегий и три государственные программы. <…> Обеспечение экологической безопасности приобретает особую актуальность», – добавил Цыганов.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в своем выступлении сообщил, что благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Татарстане выстроена уникальная модель открытого диалога, где каждый серьезный проект реализуется с участием всех заинтересованных сторон – государственных органов, научного сообщества, бизнеса и общественности. Благодаря такому системному подходу региону удается достигать конкретных и значимых результатов.

«За последние 30 лет при росте ВРП в 3,1 раза в сопоставимых ценах выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились на 143,8 тысячи тонн, или на 25,6%. Также наблюдается снижение объема сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 414,6 млн кубометров, или на 67,9%», – рассказал Шадриков.

На протяжении последних лет республика находится в тройке лидеров ESG-рейтингов, а в 2022 году Татарстан занял первое место по экологическому показателю.

Пленарное заседание «Стратегия экологического баланса: текущие достижения и перспективные задачи природоохранной сферы» проходит сегодня на территории «Казань Экспо» в рамках XX Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских «Промышленная экология и безопасность».

2025 год – знаковый для экологической отрасли России. По указу Президента России Владимира Путина на смену национальному проекту «Экология» пришел национальный проект «Экологическое благополучие». Одновременно отмечаются три важных юбилея: 180-летие Русского географического общества, 65-летие Волжско-Камского биосферного заповедника и 80 лет со дня рождения выдающегося эколога А.И. Щеповских.

Конференция в двадцатый раз стала центральной научной и профессиональной площадкой для обсуждения экологических вопросов, объединив представителей власти, науки, бизнеса и общества.

#Экология #Александр Шадриков #вредные выбросы #атмосферный воздух
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025