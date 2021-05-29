Шадриков: В Татарстане благодаря усилиям районов и активистов стали лучше выявлять свалки

В Татарстане количество выявленных за время санитарно-экологического двухмесячника свалок увеличилось по сравнению с прошлым годом. Это произошло за счет активной позиции властей муниципалитетов и благодаря усилиям неравнодушных жителей республики, сообщающих о нарушениях в рамках общественного контроля.

Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Провел мероприятие, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальным образованиями, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Несмотря на увеличение общего количества свалок, [число] крупных и масштабных уменьшились, 80% из всех выявленных составляют навалы мусора», — отметил докладчик.

Всего с начала двухмесячника выявлено свыше 3,8 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, 3 703 из них ликвидированы (96%). Шадриков уверен, что проводимые сейчас мероприятия необходимо продолжать, в том числе и устраняя оставшиеся нарушения.

При этом с начала года надзорные органы и муниципалитеты выявили более 5 тыс. связанных со свалками нарушений. Основными их видами остаются несанкционированное размещение строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий, а также несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок.

По словам министра, с увеличением числа обнаруженных свалок участились и случаи применения мер административного воздействия к нарушителям. К административной ответственности привлечены свыше 3 тыс. лиц. На них наложены штрафы на общую сумму 13 млн 257 тыс. рублей.

Отдельно руководитель Минэкологии Татарстана упомянул систему ГИС «Народный контроль», которую он назвал действенным инструментом связи с населением. На все поступившие обращения специалисты ведомства реагируют в оперативном порядке — в 2020 году были решены 95,42% уведомлений. Кроме того, Александр Шадриков оценил роль СМИ в решении многих вопросов. Он заметил, что за два месяца медиа выпустили более 500 материалов на связанные с экологией темы, и поблагодарил журналистов «за оказанное содействие».