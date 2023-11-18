Шадриков в рамках #ЭстафетыДобра восстановил родник Учительский в Дрожжановском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Министр экологии Татарстана Александр Шадриков принял участие в #ЭстафетеДобра и восстановил родник в деревне Татарский Саплык в Дрожжановском районе РТ. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Новый ключ в низине обнаружили 50 лет назад учителя местной школы, они взяли над ним шефство, облагородили территорию, а родник в народе так и стали называть — «Учительский». Однако со временем об источнике начали забывать — чтобы добраться до него, приходилось спускаться в овраг.

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Новую жизнь источнику подарила акция #ЭстафетаДобра, которую в 2023 году организовали сотрудники Минэкологии. Один из участников марафона передал эстафету министру экологии Александру Шадрикову.

В результате благоустройства была выровнена площадка, овраг рекультивировали, русло родника восстановили, установили беседку, поставили удобные скамейки и сделали дорожки.

«Для нас это памятное место. Мы всегда его между собой так и называли „Учительский“ ключ, и очень символично, что в Год педагога и наставника, который был объявлен Президентом нашей страны [Владимиром Путиным], он полностью восстановлен, а беседка уже стала местом встреч и отдыха для сельчан», — сказал глава Алешкин-Саплыкского сельского поселения Петр Артемьев и обещал в ближайшее время высадить возле ключа деревья.