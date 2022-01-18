Шадриков: В 2022 году произойдет цифровая трансформация экоотрасли

Цифровая трансформация экологической отрасли, которая продолжится в 2022 году в Минэкологии РТ, обеспечит экологическую безопасность региона. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии ведомства.

«IT-технологии должны обеспечить еще большую открытость и оперативность нашей работы, а мониторинговые данные помогут выработать эффективные управленческие решения. Для этого необходимы новые, удобные и надежные системы, которые создадут единое информационное пространство в сфере экологической безопасности и рационального природопользования», — сказал он.

Спикер сообщил, что для обобщения и анализа результатов всех проводимых мониторинговых измерений будет внедрена система экологического мониторинга. Единая система «Недра» позволит отследить реальную картину в области недропользования начиная с добычи и заканчивая использованием полезных ископаемых. А региональная система учета результатов государственного экологического надзора повысит оперативность работы и исключит коррупционные риски.