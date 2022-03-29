Шадриков: В 2022 году на Волге и Каме стартует проект по поднятию затонувших судов

Татарстанский проект по поднятию затонувших судов поддержали на федеральном уровне. В этом году он будет запущен на Волге и Каме. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Для обоснования необходимости этих работ были проведены водолазные обследования, выявлено негативное воздействие этих объектов. В настоящее время по проекту „Оздоровление Волги“ запланирована работа по поднятию судов. Они будут выполняться подразделениями „Росморречфлота“», — сказал он.

Шадриков добавил, этот проект пилотный и реализуется при поддержке Минприроды России.

«В этом году проект рассматривается к реализации. Подрядчиком будет „Росморречфлот“, соответственно, субвенции будут напрямую спускаться, они будут реализовывать все это мероприятие. Самое главное, сколько судов будет поднято с водоемов. Будет поднято 11 судов на Каме и 64 — на Волге», — уточнил спикер, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

Изыскания по проекту проводили представители отделения Русского географического общества в РТ. Поэтому в дальнейшем, возможно, они также будут привлечены к проведению водолазных работ подрядчиком.

«Деньги идут не через нас, все решения принимает „Росморречфлот“», — подчеркнул Шадриков.

Отвечая на вопрос, куда поднятые со дна рек затонувшие суда потом будут направлены, министр озвучил два возможных варианта направления вырученных за них средств.

«Если мы говорим о бесхозных судах, то они должны сдаваться на металлолом в пользу бюджета. Сейчас принимается решение. Возможно, они будут оплачиваться в пользу компенсации за поднятие», — сообщил собеседник «Татар-информа».

Министр экологии и природных ресурсов РТ напомнил, что затонувшие суда создают проблему для судоходства, особенно когда водохранилища проседают и вода уходит.

«В это время они создают определенную опасность», — констатировал он.

Также суда загрязняют наши водоемы остатками химически активных веществ, нефтепродуктами, содержащимися в грузовых емкостях и машинных отделениях. Экологи отмечают загрязнения водной среды соединениями железа и тяжелых металлов. В результате меняются характеристики водных потоков.