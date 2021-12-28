Шадриков: Татарстанцы чаще жалуются в «Народный контроль» на свалки

За 2021 год в «Народный контроль» по вопросам охраны окружающей среды поступило около 1700 обращений от татарстанцев. Примерно 60% этих обращений связано с несанкционированными свалками. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«Нас всегда беспокоит несанкционированное размещение отходов, свалок становится меньше почти на 30% почти каждый год. Ежегодно миллионы татарстанцев выходят на субботники. Люди по-другому относятся к окружающей среде. При этом 60% татарстанцев, обратившихся в „Народный контроль“, беспокоит незаконное размещение ТКО», — заметил он.

Меньше свалок — меньше протоколов, всего за год их по республике составлено более 4 тыс. Однако есть и злостные нарушители. В 2021-м природоохранное ведомство возбудило 21 уголовное дело, а также наложило на нарушителей штрафы и оценило причиненный ими ущерб в 83,5 млн рублей.

«Есть у нас и антигерои. Это ООО „Арча“ в Балтасинском районе, загрязнившее реку Шошма. Материалы переданы для возбуждения в отношении него уголовного дела. Общая сумма штрафа и ущерба составила 6,1 млн рублей», — добавил Шадриков.