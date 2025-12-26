Шадриков сообщил о сокращении жалоб на качество воздуха в Нижнекамском промузле

Число жалоб на качество атмосферного воздуха в Нижнекамском промузле с 2018 года сократилось в 145 раз. В 2025 году поступило всего четыре жалобы. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«Если в 2018 году было 583 жалобы на качество атмосферного воздуха по Нижнекамскому промузлу, то на сегодня у нас осталось 4 жалобы по итогам 2025 года. В 145 раз уменьшилось социальное напряжение по Нижнекамску», – сказал он.

Благодаря заключенным соглашениям Министерство экологии и природных ресурсов РТ получает информацию о состоянии атмосферного воздуха с автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха крупных предприятий.