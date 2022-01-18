Шадриков: Рекультивация Самосыровского полигона улучшит качество жизни трети казанцев

За последние два года в Минэкологии РТ поступило более 300 жалоб от казанцев, живущих рядом с Самосыровским полигоном, недовольных качеством атмосферного воздуха. Работы по рекультивации здесь продолжаются, сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой коллегии ведомства.

«На рекультивацию полигона только на этот год Татарстану выделили дополнительные средства из федерального бюджета в размере 173 млн рублей. После его рекультивации почти 350 тыс. человек, а это почти каждый третий житель Казани, улучшат свое качество жизни. Важным этапом рекультивации станет устройство системы активной дегазации. Это позволит извлекать и перерабатывать биогаз в электроэнергию», — сказал он.

Сметная стоимость мероприятий составляет 890 млн рублей. На объекте продолжаются работы. По плану рекультивация полигона должна завершиться в 2023 году.

Кроме того, в 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» были начаты работы по реконструкции биологических очистных сооружений Казани, входящих в топ-200 основных загрязнителей Волги. Сметная стоимость проекта составляет более 7 млрд рублей. Также в прошлом году досрочно начались работы по ликвидации иловых полей в Казани.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.