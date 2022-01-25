Шадриков: Реконструкция очистных сооружений в Казани улучшит качество жизни горожан

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Татарстана на три года предусмотрено строительство и реконструкция 13 очистных сооружений. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на брифинге в Казани.

«Работы на 12 объектах завершены. В 2021 году началась реконструкция самого крупного загрязнителя Волги на территории республики — биологических очистных сооружений Казани. Его доля в общем объеме сточных вод составляет 42%. Также в 2021 году мы досрочно начали работы по рекультивации иловых полей, сроки реализации проекта — до 2024 года, а стоимость работ — более 8 млрд рублей», — проинформировал он.

Итогом реализации этих двух крупных проектов по реконструкции очистных сооружений столицы Татарстана и рекультивации иловых полей станет снижение негативного воздействия и улучшение качества жизни не только казанцев, но и жителей соседних населенных пунктов, расположенных вниз по течению Волги, подчеркнул министр.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» представляет собой часть национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.