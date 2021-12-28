Шадриков рассказал, когда казанцы перестанут жаловаться на запах от Самосыровской свалки

В этом году было много жалоб от жителей Казани на плохой запах в районе Самосыровского полигона, и они продолжают поступать. Причины запаха объяснил сегодня журналистам министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на итоговой пресс-конференции в Казани.

«По поручению Президента РТ мы начали проводить там изыскания, чтобы запроектировать активную дегазацию. Это то, что сегодня вредит качеству атмосферного воздуха, и оно будет приносить пользу. Мы будем получать электроэнергию из газа, который будет оттуда выходить. С 2021 года начали реализацию данного проекта. Его стоимость в целом составляет 890 млн рублей. В 2021 году на условиях софинансирования 298 млн республика выделила. Там сейчас работает техника, стоит задача до конца года освоить эти средства. Проект заработает в 2023 году», — сказал он.

Неприятный запах, доносящийся с полигона, ощущают тысячи казанцев. Согласно данным спикера, сегодня на объекте ведутся строительные работы.

«Мы срезаем „шапку“ по проекту, дискомфорт люди испытывают из-за этого. Этот дискомфорт скоро снимется, дальше пойдут другие работы. Тело самой свалки мы дальше уже трогать не будем», — отметил Шадриков.