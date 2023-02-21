Шадриков: Проект оздоровления рек, о котором говорил Президент, востребован и необходим

Оздоровление крупнейших рек и озер России, о котором говорил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, — очень важное начинание для страны, в котором Татарстан уже принимает активное участие. Об этом заявил министр экологии РТ Александр Шадриков.

«Программа оздоровления водных объектов, о которой сегодня говорил Президент России, — это востребованный и необходимый всем нам проект. Наша республика также выходила с инициативой создания федерального проекта „Оздоровление Камы” (по аналогии с уже существующим федеральным проектом „Оздоровление Волги” — прим. Т-и)», — сказал Шадриков.

По словам министра, основными причинами загрязнения водных объектов на территории Татарстана являются сточные воды очистных сооружений, а также нерегулируемые стоки, поступающие с прилегающей к водным объектам территории.

Программа позволит провести модернизацию, реконструкцию и строительство очистных сооружений, что отразиться на улучшении качества сбрасываемых вод.

Кроме того, по мнению министра, в программу должны быть включены мероприятия по подъему затонувших судов. В марте 2021 года по иску Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Московский райсуд Казани обязал принять меры по очистке Куйбышевского и Нижнекамского водохранилища от затонувших бесхозяйных судов. Согласно решению суда, подразделения Росморречфлота должны поднять 75 брошенных кораблей.

Затонувшие и брошенные судна могут нести угрозу экологическому состоянию водных объектов — это снижение эстетики и санитарного состояния бассейнов водохранилищ и прилегающих ландшафтов, проблемы для судоходства, загрязнение водоемов остатками веществ, содержащихся в грузовых емкостях затонувших плавсредств, а также загрязнение водной среды соединениями железа и остатками нефтепродуктов в машинных отделениях брошенных судов.

Помимо этого, для водных объектов важна проблема стока с объектов агропромышленного комплекса. Еще в конце 2021 года министерством был инициирован проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов РТ».

В 2022 году с привлечением волонтеров был проведен первый этап на реке Казанке, выявлено 750 точек, которые наносят вред реке. В этом году планируется продолжить работы по расчистке Казанки. Предполагается, что проект будет растиражирован по всей стране, так как выявленные проблемы типичны для многих водоемов России. Проект уже получил диплом в номинации «Лучший перспективный проект и разработка» всероссийского конкурса «Надежный партнер — экология»

Если говорить конкретно о реке Каме, то 50% загрязнений в нее также поступает вместе с неорганизованным стоком, который формируется на территории аграрно и индустриально освоенных водосборов. Проблема усугубляется тем, что этот сток, как правило, не контролируется и не регулируется.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию сегодня отметил: «Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать о наших средних и малых реках, обращаю на это внимание всех уровней властей».