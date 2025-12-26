Шадриков предложил провести сплав после расчистки Казанки от завалов деревьев

За три года реализации экологического проекта «Свободный ток» в Татарстане расчищено 32 км реки Казанки от завалов деревьев. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на встрече с журналистами.

«После очистки реки по Казанке можно будет организовать сплав», – сказал он.

Проект способствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». На реке разобрано 76 завалов, 5 450 кубометров древесины поднято из воды, собрано 900 мешков мусора. 5 300 кубометров извлеченной древесины переработано. Только в уходящем 2025 году был разобран 21 завал, поднято 1 650 кубометров древесины.