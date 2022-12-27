Шадриков объяснил, почему в этом году Татарстан не начал поднимать затонувшие суда

Татарстанский проект по поднятию затонувших судов со дна Волги и Камы не начал реализовываться в этом году из-за отсутствия финансирования. При изменении ситуации в лучшую сторону республика готова приступить к работам. Об этом сообщил на встрече с журналистами в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Была предварительная договоренность по финансированию. В первый год планировалось поднять 12 судов, но ситуация поменялась, и пока отложили. По поднятию этих судов у нас высокая готовность, но там много юридических проволочек. Мы этот вопрос с двумя прокуратурами, Росводресурсами и речниками, отвечающими за судоходство, обсудили. Отработали все нюансы, высокая готовность. Надеемся, что ситуация улучшится», — сказал министр, отвечает на вопрос корреспондента «Татар-информ».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суда предполагалось поднимать в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги». Авторы идеи рассчитывали, что работы будут выполнять подразделения Росморречфлота. Предварительные изыскания по пилотном проекту проводили представители отделения Русского географического общества в РТ.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» — это часть национального проекта «Экология». Как и другие национальные проекты, он реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.