Шадриков о послании Путина: Приоритетом остается работа по защите окружающей среды

Работа по защите окружающей среды по-прежнему является приоритетом в России, заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков после оглашения послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Президент уже анонсировал пять новых национальных проектов и объявил о создании Фонда экологических и природоохранных объектов. Важно, что приоритетом по-прежнему остается работа по защите окружающей среды», – заметил он.

По мнению Шадрикова, значимость этого направления Владимир Путин подчеркнул и сегодня. «Вопросы, которые они решают, очень важные!» – отметил глава государства.

«Такая поддержка Президента страны – это самая высокая оценка работы всех природоохранных ведомств», – считает Шадриков.