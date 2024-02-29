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Шадриков о послании Путина: Приоритетом остается работа по защите окружающей среды
Работа по защите окружающей среды по-прежнему является приоритетом в России, заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков после оглашения послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
«Президент уже анонсировал пять новых национальных проектов и объявил о создании Фонда экологических и природоохранных объектов. Важно, что приоритетом по-прежнему остается работа по защите окружающей среды», – заметил он.
По мнению Шадрикова, значимость этого направления Владимир Путин подчеркнул и сегодня. «Вопросы, которые они решают, очень важные!» – отметил глава государства.
«Такая поддержка Президента страны – это самая высокая оценка работы всех природоохранных ведомств», – считает Шадриков.
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