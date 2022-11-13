Шадриков: Нижнекамцы за три года стали в шесть раз реже жаловаться на состояние экологии

В Нижнекамске прошло выездное совещание межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла. В заседании приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, представители Роспотребнадзора, Росприроднадзора и крупнейших предприятий этой зоны, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



«Лучшим показателем и подтверждением эффективности нашей совместной работы в рамках межведомственной рабочей группы является снижение количества жалоб жителей на качество воздуха. Благодаря совместным усилиям, в том числе в рамках реализации перечня поручений Премьер-министра республики Алексея Песошина, с 2019 года мы наблюдаем, что такое снижение есть. Напомню, тогда в наш адрес поступило более 500 обращений, за этот год мы фиксируем 72», — сообщил на совещании Александр Шадриков.



Как и в 2021 году наибольшее количество обращений связано с запахом, характерным для сероводорода. Причем большинство жалоб поступили в Министерство экологии в периоды неблагоприятных метеоусловий, когда выбросы практически не рассеиваются в воздухе. Это значит, что в указанные дни предприятиями промузла не в полной мере обеспечивается выполнение мероприятий по сокращению выбросов.



Проблемы выбросов сероводорода актуальны и для других городов, отметил глава природоохранного ведомства. Шадриков подчеркнул, что важно найти нужное решение, а без научного подхода этот поиск невозможен. Министр в качестве примера привел МУП «Водоканал», где к решению вопроса по снижению выбросов сероводорода с канализационно насосной станции подключились представители Волжского научно-исследовательского Института углеводородного сырья.



Также участники заседания обсудили вопрос перераспределения транспортных потоков и строительства обходной автомагистрали в Нижнекамском районе, чтобы улучшить качество воздуха для жителей. Этот вопрос уже прорабатывался с Исполнительным комитетом Нижнекамского района. К решению вопросов экологической безопасности привлечены и научные организации. Министр напомнил, что крупнейшие предприятия Нижнекамского промузла представили заявки на разработку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по вопросам экологии.