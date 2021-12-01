Минэкологии РТ наградило победителей конкурса «Школьный экопатруль» в Казани

Итоги республиканского конкурса «Школьный экопатруль» подвели сегодня в культурном центре «Сайдаш» в Казани. Победителей конкурса наградили министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и руководитель Волжско-Камского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

«Хочу выразить слова искренней благодарности за ваш вклад в экологию, в охрану окружающей среды. Вы — призеры сегодняшнего мероприятия, и вы все делаете очень большое, значимое дело на благо общества и нашей страны. Вы являетесь примером для своих сверстников, друзей и одноклассников. Успехов вам во всех начинаниях», — сказал глава Минприроды РТ, обращаясь к победителям конкурса.

По итогам конкурса были определены победители в четырех номинациях: «Самый активный школьник», «Самый активный класс», «Самая активная школа» и «Лучший муниципальный район». Призы и подарки получили более 100 человек. Самыми активными за эти два года стали учащиеся Казани, Нижнекамского, Альметьевского, Мензелинского, Сармановского и Балтасинского районов.

Отметим, что мобильное приложение «Школьный экопатруль» работает в Татарстане на протяжении семи лет. За это время экологи получили от участников более 36 тысяч сообщений о свалках.