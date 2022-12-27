Шадриков: В следующие три года РТ направит 8,7 млрд рублей на нацпроект «Экология»

За прошедшие четыре года в Татарстане по национальному проекту «Экология» реализовано 29 мероприятий на 14,1 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Минэкологии Татарстана глава ведомства Александр Шадриков.

«В 2019–2022 годы в Татарстане по нацпроекту „Экология“ реализовано 29 мероприятий на 14,1 млрд рублей. На 2023 — 2025 годы предусмотрено 8,7 млрд рублей», — сказал он.

Так, в 2023 году планируются мероприятия по проектам «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Оздоровление Волги». Спикер отметил, что главная цель в работе природоохранного ведомства заключается в сокращении жалоб от населения.

«Наша главная KPI — ноль жалоб от населения», — подчеркнул министр.

Напомним, что национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.