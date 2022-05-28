Министр экологии Татарстана доложил Кабмину республики о «свалках-долгожителях»

В ходе санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в экологическую приемную Минэкологии РТ по всем каналам связи поступило почти 3,5 тыс. обращений. Несмотря на прогресс в республике еще остаются «свалки долгожители», сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

На республиканском совещании в режиме видеоконференции в Доме Правительства РТ он отчитался свалках, на которые жители городов жалуются годами.

«Хочется отметить Казань. После совещания ликвидировали свалку на улице Механиков. Жители сообщают, и наши инспекторы подтверждают, что теперь здесь чисто. Но ещё имеются «свалки — долгожители». Это Нижнекамск, овраг на проспекте Вахитова, заявка поступила еще в 2019 году. Она до сих пор находится в том же состоянии, что и три последних года», - подчеркнул министр.

Аналогичные свалки есть не только в городах, но и в районах. В частности, в Лаишевском, в селе Татарский Янтык. Заявка о ней поступила еще в 2020 году, но она до сих пор не решена. В этом году по Лаишевскому району было очень много жалоб на мусор, подчеркнул Шадриков.

В своём выступлении глава Минэкологии РТ отметил, что в 30 муниципальных районах республики такие заявки решаются своевременно, а в 15 районах на сегодня имеются нерешенные жалобы. При этом в крупных городах количество жалоб в разы больше, чем в небольших сельских поселениях. Министр обратился к главам городов и сельских поселений с просьбой обратить внимание на проблему и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов.

В «Народный контроль» на несанкционированные свалки пожаловались 654 татарстанца. Со слов министра, жители республики высказывают особое недовольство, если сроки рассмотрения таких обращений затягиваются.

«Еще раз напомню, что мы должны оперативно отреагировать на жалобу в течение десяти дней. Этот срок вполне достаточный», — подчеркнул министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что санитарно-экологический двухмесячник три дня завершится в Татарстане. За это время в мероприятиях по уборке территорий приняли участие 755 тыс. человек.