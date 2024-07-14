Шадриков: День рыбака объединяет немалую часть жителей страны

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков поздравил всех профессионалов и любителей с Днем рыбака. Этот праздник объединяет немалую часть жителей нашей страны.

«Рыбный промысел — занятие не для каждого, оно требует особой выдержки и умения противостоять трудностям, поэтому в этой профессии остаются только стойкие, сильные духом люди», — заметил он.

Особую признательность министр выразил ветеранам отрасли, которые передают свой богатый опыт и знания новому поколению профессионалов.

Напомним, День рыбака — это профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с рыбным промыслом. Он традиционно отмечается во второе воскресение июля.