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Шадриков: День рыбака объединяет немалую часть жителей страны
Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков поздравил всех профессионалов и любителей с Днем рыбака. Этот праздник объединяет немалую часть жителей нашей страны.
«Рыбный промысел — занятие не для каждого, оно требует особой выдержки и умения противостоять трудностям, поэтому в этой профессии остаются только стойкие, сильные духом люди», — заметил он.
Особую признательность министр выразил ветеранам отрасли, которые передают свой богатый опыт и знания новому поколению профессионалов.
Напомним, День рыбака — это профессиональный праздник всех, кто так или иначе связан с рыбным промыслом. Он традиционно отмечается во второе воскресение июля.
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