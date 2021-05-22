Шадриков: Более 700 тыс. татарстанцев приняли участие в экологическом двухмесячнике

В экологическом двухмесячнике приняли участие более 700 тыс. жителей Татарстана. Об этом в программе «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину рассказал министр экологии и природных ресурсов Андрей Шадриков.

«Мы всегда даем оценку по количеству людей, которые принимают участие в двухмесячнике. Даже не по объему собранного мусора. Нас сегодняшний день в благоустройстве территорий приняли участие около 700 тысяч людей. Это огромная цифра — целая армия», — сказал Шадриков.

Напомним, в Татарстане с 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник. В прошлом году он совпал с периодом самоизоляции, поэтому число участников было рекордно низким.