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Ру Тат
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22 мая 2021  12:16

Шадриков: Более 700 тыс. татарстанцев приняли участие в экологическом двухмесячнике

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В экологическом двухмесячнике приняли участие более 700 тыс. жителей Татарстана. Об этом в программе «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину рассказал министр экологии и природных ресурсов Андрей Шадриков. 

«Мы всегда даем оценку по количеству людей, которые принимают участие в двухмесячнике. Даже не по объему собранного мусора. Нас сегодняшний день в благоустройстве территорий приняли участие около 700 тысяч людей. Это огромная цифра — целая армия», — сказал Шадриков.

Напомним, в Татарстане с 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник. В прошлом году он совпал с периодом самоизоляции, поэтому число участников было рекордно низким.

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