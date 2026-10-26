Садреев: застройщики распродадут квартиры до сдачи из-за налога в 1–2%

Застройщики в случае принятия законопроекта постараются реализовать квартиры до сдачи дома и предложат покупателям более выгодные условия, считает вице-президент Гильдии риелторов Татарстана, директор компании «Премьер Недвижимость» Руслан Садреев, передает «РТ».

Налог в размере 1–2% от кадастровой стоимости жилья он назвал достаточно большой нагрузкой. Для примера Садреев привёл квартиру площадью 60 «квадратов» в черте Казани: её кадастровая стоимость составляет порядка 8 млн рублей, а значит, годовой налог превысит 150 тысяч рублей – и это без учёта того, что таких квартир у застройщика может быть 100 и более.

Поэтому, по мнению эксперта, со стороны застройщиков было бы логично применять различные инструменты и акции по снижению цены, чтобы реализовать квартиры до сдачи дома. В классической схеме застройщик и должен распродавать всё жильё до сдачи, чтобы после раскрыть эскроу-счёт, получить средства и перейти на другой объект. В теории они могут поднять цены на нераспроданные квартиры, но смысла в этом Садреев не видит: условия по льготной ипотеке становятся всё более адресными, покупателей меньше, и в такой ситуации речь должна идти не о повышении стоимости, а о более интересных условиях для покупателей.