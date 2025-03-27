«Садовое кольцо» продлевает программу рассрочки в Savin Premier почти до декабря 2025-го
ГК «Садовое кольцо» предоставляет беспроцентную рассрочку платежа на все лоты в премиальной резиденции Savin Premier на набережной реки Казанки до 30 ноября 2025 года. По условиям акции размер первоначального взноса должен быть не менее 20% от полной стоимости лота.
Покупатели роскошных квартир Savin Premier могут воспользоваться еще одной удобной программой ‒ отсрочкой платежа половины суммы. Первые 50% стоимости клиент должен заплатить сразу после заключения сделки, а оставшуюся часть суммы он может внести одним платежом не позднее 31 октября 2025 года.
Архитектурный ансамбль резиденций премиум-класса Savin Premier расположен внутри элитного квартала Savin City в престижном Ново-Савиновском районе Казани. Каждая деталь дома подчеркивает его особую индивидуальность. Фасадные материалы, цвета и формы ‒ все архитектурные элементы подчеркивают высокий статус здания. Инфраструктура комплекса предусматривает приватный парк на стилобате, тренажерный зал, коворкинги, клубные зоны с библиотекой и камином, бьюти-коворкинг. Высота потолков в квартирах достигает 3,6 метра, а высота потолков в дизайнерском гранд-лобби доходит до 7 метров.
Сейчас премиальная резиденция находится в высокой стадии готовности. Строители уже завершили каменную кладку стен и перегородок, а также монтаж витражей первого и второго этажей. Смонтировали внутренние технические двери, выполнили монтаж въездных ворот. В доме уже проложены наружные инженерные сети, активно ведутся работы по фасаду.
Комплекс неоднократно становился призером российских и международных архитектурно-строительных премий. Так, на форуме «Казаныш» он был признан «Лучшим жилым комплексом Казани», а также удостоился диплома победителя в номинации «Лучший проект благоустройства территории». Автором ландшафтного дизайна выступило международное бюро WOWHAUS, известное проектами благоустройства театра Камала, парка «Черное озеро» в Казани и парка Горького в Москве. Дизайн лобби и холлов Savin Premier разработало именитое бюро Олега Клодта, которое специализируется на проектировании общественных пространств в премиум-сегменте. Уникальный дизайн лифтов в ЖК создан Студией Артемия Лебедева. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в 2025 году.
Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.
Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. метров. На счету «Садового кольца» – жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений. География деятельности включает Москву и Московскую область, а также республики Татарстан и Башкортостан.
На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы:
• Savin Family, Казань
• Savin Premier, Казань
• «Тетрис», Красногорск
• «М_5», Красногорск
• Tau House, Уфа
• Terle Park, Уфа
• Urman City, Уфа.
За дополнительной информацией следует обращаться: Александр Лексаков | 8-968-766-25-35; lean@skr-gc.ru.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.
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