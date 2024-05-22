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Садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет
Владельцев земельных участков обяжут начать использовать имеющуюся землю в течение трех лет. Соответсвующий проект закона Росреестра был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».
В документе уточняется, что освоить участок земли – значит привести его в пригодное для использования состояние. Эти изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светланы Разворотневой, если на выданном участке не будут вести разрешенную деятельность, то землю у собственника могут забрать. Она уточнила, что заброшенные земельные участки являются большой проблемой для развития городов и поселков.
Закон может начать действовать 1 марта 2025-го, если российское правительство установит признаки неосвоения участков земли.
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