«Садоводческий бум»: в Менделеевском районе уложили асфальт на подъездах ко всем СНТ

В Менделеевском районе завершено асфальтирование подъездных дорог ко всем садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Общая протяженность дорог с твердым покрытием составила около 2 км, внутри самих товариществ проезды отсыпаны щебнем.

Промежуточные итоги оформления садовых участков подвели на совещании в администрации района. На сегодняшний день зарегистрировано около 10% участков от общего числа. Ведутся межевание и кадастровые работы, необходимые для законного оформления земли и получения статуса СНТ, что в дальнейшем позволит приступить к строительству и проведению инженерных коммуникаций.

Как отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, в муниципалитете наблюдается рост интереса к садоводству. Жители возвращаются к ранее заброшенным участкам и приводят их в порядок, благодаря чему количество неиспользуемых территорий заметно сократилось.

Власти района планируют дальнейшее развитие инфраструктуры СНТ. Рассматриваются варианты подключения электроснабжения и водоснабжения, а также обустройство площадок для твердых коммунальных отходов.

«Работа в данном направлении идет, рассматриваются варианты проведения электроснабжения, водоснабжения, будут сделаны площадки ТКО», — подчеркнул Искандаров.

В администрации также заявили о готовности оказать содействие жителям в участии в программах поддержки садоводов.

В настоящее время в Менделеевске действуют пять садоводческих сообществ, еще два расположены в сельских поселениях.